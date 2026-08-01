«На ее теле не было живого места»: озвучены новые подробности по делу Нурай Серикбай

Очередное заседание вновь прошло эмоционально. Подсудимый продолжает менять свою версию произошедшего. Он так и утверждает, что Нурай якобы ударила его ножом первая.
Свою версию того рокового дня рассказала и свидетель убийства. По ее словам, она услышала крики девушки, когда возвращалась с работы. Ей навстречу выбежал какой-то парень, в руках у него был большой нож длиной около 15−20 сантиметров, однако каких-либо ранений на его теле она не заметила.
«Он пробежал мимо меня к девушке, которая уже лежала на земле, и еще два или три раза ударил ее ножом. На какое-то время я буквально оцепенела. Рядом стояла еще одна женщина. Она тоже застыла от ужаса. Потом я испугалась, что он нападет и на меня, и убежала домой», — рассказала свидетель Индира Беркинбаева.
После выступления свидетеля родители убитой не смогли сдержать своих эмоций. Слушая подробности последних минут жизни дочери, они плакали в зале суда.
Не менее тяжелыми стали показания старшего брата Нурай. Он рассказал, что после случившегося приехал в морг и с трудом узнал сестру.
«На ее теле не было ни одного живого места. Нож прошел даже через куртку, хотя она была новой и очень плотной. О ее шее я даже говорить не хочу. Лицо было полностью обезображено. Такое ощущение, будто по ней наносили удары без остановки. Ее невозможно было узнать. Я не смог сдержать слез», — рассказал Султан Серикбай.
В суде братья погибшей также рассказали и о событиях, которые предшествовали трагедии. По их словам, Шерхан Аймахан долгое время преследовал Нурай и постоянно следил за ней.
Родные утверждают, что обращались в правоохранительные органы еще до убийства, однако, по их словам, никаких действенных мер принято не было.
«Он несколько дней следил за ней возле нашего дома. Мы обо всем сообщили, но оператор даже не зарегистрировал наше обращение. В полиции заявление фактически не приняли, а прокуратура отказалась возбуждать дело. Наши звонки на горячую линию тоже остались без реакции», — заявил второй брат погибшей Динмухамед Серикбай.
Напомним, трагедия произошла 11 января в Шымкенте. На скамье подсудимых по обвинению в убийстве, сталкинге и принуждении к вступлению в брак предстал Шерхан Аймахан. Прокурор зачитал обвинительный акт с подробностями преступления.
Подсудимый во время допроса в суде заявил, что девушка сама на него напала. Также отец Нурай Серикбай рассказал о последнем разговоре с дочерью.