«На ее теле не было живого места»: озвучены новые подробности по делу Нурай Серикбай

«Он пробежал мимо меня к девушке, которая уже лежала на земле, и еще два или три раза ударил ее ножом. На какое-то время я буквально оцепенела. Рядом стояла еще одна женщина. Она тоже застыла от ужаса. Потом я испугалась, что он нападет и на меня, и убежала домой», — рассказала свидетель Индира Беркинбаева.