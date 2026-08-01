Бастрыкин вступился за жильцов нерасселенного аварийного дома в Красноярске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже обращал внимание на эту ситуацию раньше и держал ее на контроле. В СК по Красноярскому краю и Хакасии несколько раз заводили уголовные дела по этому факту, но надзорные органы каждый раз отменяли эти решения. Теперь следователи завели уголовное дело снова, чтобы защитить права граждан уголовно-правовыми методами.