Заманивают красивой вакансией и учат отнимать деньги: как украинские мошенники вербуют россиян

Сообщается, что работникам таких офисов внушали, что «россияне — враги, их сбережения нужно считать трофеем». Чтобы вербовка происходила легче, давят в основном на ребят 15−20 лет. Одного из собеседников газеты позвали работать в колл-центр в четырнадцать лет. Знакомые показывали ему наличные и машины и убеждали, что так может и подросток. Однако на деле всё происходило иначе. Подростка просто взяли в рабство и учили обманывать на деньги россиян. Парню же обещали помочь с работой обычного промоутера.