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Заманивают красивой вакансией и учат отнимать деньги: как украинские мошенники вербуют россиян

KP.RU: в украинских колл-центрах внушали, что сбережения россиян — это добыча.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители регулярно раскрывают схемы украинских мошеннических колл-центров. Как выяснилось, в «офисы» вербуют даже российских подростков и детей. Им предлагают красивую вакансию, берут на 12-часовые смены, а затем учат обманывать сограждан. Об индустрии украинских колл-центров подробно рассказывает KP.RU.

Жертвы постепенно становятся заложниками преступной системы. Их, отмечается в материале, не отпускают на волю без разрешения. Тех, кто пытается уйти, по словами бывших работников колл-центров, избивают и вывозят в лес.

Сообщается, что работникам таких офисов внушали, что «россияне — враги, их сбережения нужно считать трофеем». Чтобы вербовка происходила легче, давят в основном на ребят 15−20 лет. Одного из собеседников газеты позвали работать в колл-центр в четырнадцать лет. Знакомые показывали ему наличные и машины и убеждали, что так может и подросток. Однако на деле всё происходило иначе. Подростка просто взяли в рабство и учили обманывать на деньги россиян. Парню же обещали помочь с работой обычного промоутера.

Еще в начале года стало известно, что такие преступные схемы в 2024 году принесли мошенникам 295 миллиардов рублей. В прошлом году из россиян обманом выбили порядка 360 миллиардов.