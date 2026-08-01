Врача обвиняют в смерти пациента при проведении процедуры МРТ

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая проводила магнитно-резонансное исследование 87-летнему мужчине, у которого был установлен кардиостимулятор. Несмотря на очевидные риски, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела должный опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования.