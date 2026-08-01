Врача обвиняют в смерти пациента при проведении процедуры МРТ

В Артёмовском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении врача частной клиники, обвиняемой в причинении смерти пациенту после процедуры МРТ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Артёма.
Медработник частной диагностической организации обвиняется по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая проводила магнитно-резонансное исследование 87-летнему мужчине, у которого был установлен кардиостимулятор. Несмотря на очевидные риски, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела должный опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования.
В результате воздействия магнитного поля работа кардиостимулятора нарушилась, что привело к острой сердечно-сосудистой недостаточности и смерти пациента.
Прокуратура города Артёма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, после чего материалы были направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу.