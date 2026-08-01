В Абакане напали на журналиста во дворе многоэтажки

Предварительно, он не был знаком с нападавшим лично, и тот действовал один. На данный момент нет информации, какими были мотивы нападения, и связано ли оно с профессиональной деятельностью пострадавшего. Напомним, он поднимает в эфире острые социальные вопросы, и во время его программ жители высказываются и дискутируют на волнующие их темы.