При пожаре в Спасске-Дальнем погибла женщина

В Спасске-Дальнем сегодня ночью произошел пожар, унесший жизнь женщины. Возгорание случилось на железнодорожной станции Свиягино — загорелись надворные постройки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
На тушение выехали пожарные, и в ходе ликвидации огня они обнаружили тело женщины 1972 года рождения. К сожалению, спасти ее не удалось. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку — устанавливают точную причину возгорания. Пока неизвестно, из-за чего именно начался пожар.
Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в частных домах и надворных постройках, где огонь распространяется очень быстро.