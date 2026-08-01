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При пожаре в Спасске-Дальнем погибла женщина

Трагедия случилась ночью на станции Свиягино.

Источник: Комсомольская правда

В Спасске-Дальнем сегодня ночью произошел пожар, унесший жизнь женщины. Возгорание случилось на железнодорожной станции Свиягино — загорелись надворные постройки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

На тушение выехали пожарные, и в ходе ликвидации огня они обнаружили тело женщины 1972 года рождения. К сожалению, спасти ее не удалось. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку — устанавливают точную причину возгорания. Пока неизвестно, из-за чего именно начался пожар.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в частных домах и надворных постройках, где огонь распространяется очень быстро.

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