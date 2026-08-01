Омичи стали более буйными

«СуперОмск» сравнил: 27 июля было зарегистрировано 975 сообщений, 28 июля — 1 766, 29 июля — 2 209, 30 июля — 1 281, 31 июля — 1 582. Таким образом, 1 августа показатель вернулся к уровню 28 июля. При этом число возбужденных уголовных дел 1 августа составило 31 — это меньше, чем 29 июля (54 дела) и 30 июля (58 дел). Неделей ранее, 26 июля, в полицию поступило всего 839 сообщений — почти вдвое меньше, чем 1 августа. Причина, по которой омичи стали чаще буянить или обращаться в полицию, неизвестна.