Парикмахер из Иркутска рассказала, как аферисты у нее выманили 9 млн рублей

Напомним, что парикмахер лишилась почти 9 млн рублей, поверив мошенникам, обещавшим быстрый заработок через инвестиции. После ответа на рекламу в мессенджере с ней связался лжеменеджер, убедивший её вложить личные и кредитные средства. Женщина следовала его инструкциям и перевела деньги на неизвестные счета, после чего связь с злоумышленниками прервалась.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по региону пресекли работу незаконного канала связи, который использовался для обеспечения деятельности телефонных мошенников. Правоохранителями была установлена 25-летняя подозреваемая. Следователи возбудили уголовные дела по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика и мошенничества.