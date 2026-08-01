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Парикмахер из Иркутска рассказала, как аферисты у нее выманили 9 млн рублей

IrkutskMedia, 1 августа. В Иркутске парикмахер на видео рассказала о том, как именно ее обманули мошенники. Женщина отметила, что ее действительно длительное время обучали инвестициям, всё это время средства лежали у нее на счете и никто не торопил их никуда переводить. Тем самым женщина доверилась злоумышленникам.

Источник: ГУ МВД России по региону

Напомним, что парикмахер лишилась почти 9 млн рублей, поверив мошенникам, обещавшим быстрый заработок через инвестиции. После ответа на рекламу в мессенджере с ней связался лжеменеджер, убедивший её вложить личные и кредитные средства. Женщина следовала его инструкциям и перевела деньги на неизвестные счета, после чего связь с злоумышленниками прервалась.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по региону пресекли работу незаконного канала связи, который использовался для обеспечения деятельности телефонных мошенников. Правоохранителями была установлена 25-летняя подозреваемая. Следователи возбудили уголовные дела по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика и мошенничества.