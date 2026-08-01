Парикмахер из Иркутска рассказала, как аферисты у нее выманили 9 млн рублей

IrkutskMedia, 1 августа. В Иркутске парикмахер на видео рассказала о том, как именно ее обманули мошенники. Женщина отметила, что ее действительно длительное время обучали инвестициям, всё это время средства лежали у нее на счете и никто не торопил их никуда переводить. Тем самым женщина доверилась злоумышленникам.