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Два мотоциклиста погибли в ДТП с грузовиком на Бердском шоссе в Новосибирске

По предварительным данным, водитель грузовика при развороте столкнулся с двумя мотоциклами BMW.

Источник: МВД

В Советском районе Новосибирска сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, около 23:50 на Бердском шоссе водитель грузового автомобиля Shacman при выполнении разворота столкнулся с двумя мотоциклами BMW, которые двигались по встречной полосе.

В результате аварии оба водителя мотоциклов погибли на месте. Пассажира одного из байков бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.