Два мотоциклиста погибли в ДТП с грузовиком на Бердском шоссе в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По предварительным данным, около 23:50 на Бердском шоссе водитель грузового автомобиля Shacman при выполнении разворота столкнулся с двумя мотоциклами BMW, которые двигались по встречной полосе.
В результате аварии оба водителя мотоциклов погибли на месте. Пассажира одного из байков бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.