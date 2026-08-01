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Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских БПЛА над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в МО РФ.

Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских БПЛА над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в МО РФ.

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