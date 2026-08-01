Четыре дрона ВСУ сбили над Тульской областью за ночь

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле также не зафиксировано.
Ранее сообщалось о введении временных ограничений в семи аэропортах России. На данный момент закрыты авиагавани в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре и Чебоксарах.
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