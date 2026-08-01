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В Новосибирске полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Он находился на улице Станционной.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя, который находился в одном из складов на улице Станционной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские обнаружили в цеху оборудование для производства алкоголя и около 1500 литров спиртосодержащей жидкости. По версии правоохранителей, изготавливал контрафактный алкоголь 54-местный житель — его уже задержали, и он признал свою вину. Как пояснили в полиции, раньше мужчина не был судим.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.