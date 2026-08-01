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Хабаровчанин умер во время задержания Росгвардией

В Хабаровске сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства при задержании мужчины. Впоследствии он скончался на месте.

В Хабаровске сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства при задержании мужчины. Впоследствии он скончался на месте.

По информации краевой прокуратуры, 31 июля правоохранители приехали на вызов: местный житель нарушал общественный порядок.

«В процессе попытки задержания мужчина оказал активное сопротивление, в результате чего сотрудниками Росгвардии были применены физическая сила и специальные средства», — рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина умер во время задержания. Прокуратура проверяет правомерность действий сотрудников Росгвардии, а также контролирует ход процессуальной проверки и законность принимаемых решений.