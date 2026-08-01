Приговор за взятки экс-руководителям «Пермгорэлектротранса» остался в силе

По данным ведомства, в 2022—2023 годах представители «Пермгорэлектротранса» получили взятки на сумму более 432 тысяч рублей за заключение договоров поставки запчастей от определенной компании. Они должны были получить еще 235 тысяч, но не успели, так как были разоблачены.