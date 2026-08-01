Слюсарь: Таганрог и четыре района Ростовской области подверглись атаке дронов

В ночь на 1 августа Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Противник направил на регион более 20 дронов, основной целью которых стал город Таганрог. По данным губернатора Юрия Слюсаря, все аппараты были нейтрализованы.
«Уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском», — указал глава региона в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что информация о последствиях инцидента будет проверяться и уточняться. Он также предупредил жителей, что угроза новых атак с воздуха в регионе сохраняется. Ситуация остается на контроле у оперативных служб.
Стоит отметить, что минувшей ночью российские военные отразили массированный налет дронов ВСУ по всей стране. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 274 беспилотника самолетного типа над различными регионами и акваториями морей.