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ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

На данный момент в регионе объявили отбой режима опасности атаки БПЛА.

Также ночью враг атаковал Тульскую область. Над регионом сбили четыре вражеских беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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