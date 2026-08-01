Мужчина похитил велосипед с лестничной площадки в Дивногорске

В Дивногорске мужчина украл велосипед с лестничной площадки и сдал в ломбард. Теперь ему грозит до пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В июне жительница Овсянки обратилась в полицию: неизвестные украли велосипед её сына стоимостью 16 тысяч рублей. Техника стояла на лестничной площадке без присмотра.
Полицейские установили подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Минусинска 1976 года рождения. Мужчина признался, что сдал велосипед в ломбард в Красноярске.
Похищенное изъяли и вернули владелице. Женщина поблагодарила полицейских и пообещала лучше следить за имуществом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Он под подпиской о невыезде.
Ранее мы сообщали, что более 58 млн похитили мошенники у жителей Красноярского края за неделю.