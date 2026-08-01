Силы ПВО за ночь сбили над Россией 274 БПЛА

В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников в Таганроге и четырех районах региона, никто не пострадал. В Воронежской области над четырьмя районами уничтожены четыре дрона. В Тульской области также сбили четыре БПЛА. Вблизи Москвы сбиты четыре беспилотника, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.