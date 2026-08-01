Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 274 БПЛА

В период с 20:00 мск 31 июля до 7:00 1 августа средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 беспилотника самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 20:00 мск 31 июля до 7:00 1 августа средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 беспилотника самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников в Таганроге и четырех районах региона, никто не пострадал. В Воронежской области над четырьмя районами уничтожены четыре дрона. В Тульской области также сбили четыре БПЛА. Вблизи Москвы сбиты четыре беспилотника, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше