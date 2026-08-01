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Открытую форму туберкулеза выявили у ученика одной из школ в Петропавловске

У ученика одной из школ в Петропавловске выявили открытую форму туберкулеза. Диагноз был поставлен недавно. После чего сотни детей и педагогов пригласили на медицинское обследование, передает телеканал «Астана».

Новость о том, что у ученика одной из городских школ был диагностирован туберкулез открытой формы, не на шутку напугала родителей.

Как выяснилось, заболевание выявили у ученика 10 класса. Последний раз он посещал школу 30 мая.

По словам и.о. директора учебного заведения, 14 июля поступила информация по поводу выявления заболевания у одного из учащихся.

«На тот период дети находились на каникулах, педагогический состав — в отпусках. 26 июня проводился плановый медосмотр — сдача флюорографии у учащихся, на котором у него была выявлена пневмония, после чего его отправили на лечение в детскую областную больницу, после КТ выявили эту болезнь», — пояснил он.

По данному факту начали расследование в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

В настоящий момент учащихся со 2 по 11 классы приглашают в медицинские организации на обследование, потенциальным кругом контактных является вся школа — как дети, так и педагоги.

"14 июля к нам в Петропавловское городского управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение из медицинской организации о регистрации туберкулеза открытой формы среди детей до 18 лет.

Нами начаты противоэпидемические мероприятия сразу же — дезинфекция в очагах, противоэпидемиологические мероприятия, связанные с контактными лицами. Был определен круг контактных лиц.

Сейчас с медицинской организацией, от которой поступило экстренное извещение, а также по месту прикрепления, проводится расследование, связанное с регистрацией данного заболевания", — рассказал руководитель управления Данияр Оспанов.

Когда именно ученик заболел туберкулезом, в ведомстве ответить затруднились, но предположили, что произойти это могло в результате затяжной пневмонии.

Напомним, в мае 2025 года у ученика 6 класса одной из районных школ Северо-Казахстанской области также выявили туберкулез в открытой форме.