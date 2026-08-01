Открытую форму туберкулеза выявили у ученика одной из школ в Петропавловске

«На тот период дети находились на каникулах, педагогический состав — в отпусках. 26 июня проводился плановый медосмотр — сдача флюорографии у учащихся, на котором у него была выявлена пневмония, после чего его отправили на лечение в детскую областную больницу, после КТ выявили эту болезнь», — пояснил он.