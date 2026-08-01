Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 1 августа в Ростовской области уничтожено более 20 БПЛА ВСУ

Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, прошедшей ночью российские ПВО отразили воздушную атаку более 20 БПЛА ВСУ в четырёх районах Ростовской области.

Более двух десятков вражеских беспилотников было уничтожено в городе Таганрог и четырёх районах Ростовской области Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском.

Юрий Слюсарь также сообщил о том, что пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она, в частности, будет уточняться по Таганрогу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше