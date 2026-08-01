Ночью 1 августа в Ростовской области уничтожено более 20 БПЛА ВСУ

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, прошедшей ночью российские ПВО отразили воздушную атаку более 20 БПЛА ВСУ в четырёх районах Ростовской области.
Более двух десятков вражеских беспилотников было уничтожено в городе Таганрог и четырёх районах Ростовской области Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском.
Юрий Слюсарь также сообщил о том, что пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она, в частности, будет уточняться по Таганрогу.
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