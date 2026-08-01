В Новокузнецке вынесен приговор курьеру-наркосбытчице

Новокузнецкий суд приговорил 25-летнюю жительницу Мысков к семи годам исправительной колонии общего режима за покушение на сбыт запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
В январе этого года патруль заметил женщину, выходившую из лесополосы. Завидев полицейских, она выбросила в снег сверток. При задержании выяснилось, что она выполняла роль курьера: приехала на такси из Мысков в Новокузнецк, чтобы забрать оптовую партию для дальнейшей закладки по тайникам. В выброшенном свертке обнаружили 45 упаковок синтетического наркотика общей массой около 40 граммов.
Ранее комику Артему Краснобаеву, получившему известность после скандального выступления на телевидении в 2024 году с критикой местной больницы, вынесли приговор за незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере он приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.
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