В Новокузнецке вынесен приговор курьеру-наркосбытчице

В январе этого года патруль заметил женщину, выходившую из лесополосы. Завидев полицейских, она выбросила в снег сверток. При задержании выяснилось, что она выполняла роль курьера: приехала на такси из Мысков в Новокузнецк, чтобы забрать оптовую партию для дальнейшей закладки по тайникам. В выброшенном свертке обнаружили 45 упаковок синтетического наркотика общей массой около 40 граммов.