В Самарской области дачник получил сильные ожоги: в руках у него воспламенилась бутылка с жидкостью для розжига

Позже женщина поблагодарила правоохранителей: «Полицейские спасли моего мужа! Несмотря на образовавшуюся пробку на Обводном шоссе из-за ремонтных дорожных работ, нуждающегося в экстренной помощи мужа в кратчайшее время доставили в больницу. Позднее врачи сообщили мне, что сотрудники ДПС грамотно оказали первую помощь и оперативно доставили пациента, благодаря чему уберегли его от тяжелейшего болевого шока и спасли ему жизнь. Огромное спасибо полицейским за человечность, решительность и профессионализм».