У жителя Минусинска конфисковали машину за пьяную езду

В феврале 2026 года в Минусинске сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Lada Samara. За рулем сидел 34-летний местный житель. Проверка показала, что мужчина был пьян, и это оказалось не в первый раз: он уже трижды получал административные наказания за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и к тому же был лишен водительского удостоверения. 1 августа в МВД по Красноярскому краю рассказали, как злостного нарушителя наказали в четвертый раз.