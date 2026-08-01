В Кыргызстане обнаружили тайный тоннель в сторону Узбекистана

Как сообщили в областном УВД, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции получили информацию о строительстве подземного хода в приграничной зоне.
Во время проверки в заброшенном доме в селе Чечелик Кадамджайского района был найден тоннель, ведущий в сторону территории Узбекистана.
По данным милиции, глубина сооружения составляет около 12 метров, а ширина — примерно 1,5 метра.
Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства, а также лиц, причастных к строительству и возможному использованию тоннеля.
По предварительной версии, подземный ход могли использовать для незаконного перемещения товаров через государственную границу.