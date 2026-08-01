В Омске мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с опорой ЛЭП

В Омске мотоциклист и пассажир разбились насмерть, врезавшись в опору ЛЭП. Обстоятельства аварии устанавливаются. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла минувшей ночью на перекрёстке улиц 2 Солнечная и 3 Любинская в Омске. По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
В результате аварии водитель и его пассажир — мужчина 1988 года рождения — погибли на месте.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.