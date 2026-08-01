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В Омске мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с опорой ЛЭП

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Источник: Управление МВД России по Омской области

В Омске мотоциклист и пассажир разбились насмерть, врезавшись в опору ЛЭП. Обстоятельства аварии устанавливаются. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла минувшей ночью на перекрёстке улиц 2 Солнечная и 3 Любинская в Омске. По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель и его пассажир — мужчина 1988 года рождения — погибли на месте.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.