Что известно об отражении ночной атаки БПЛА на регионы РФ

Российские силы ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 274 украинских беспилотника, которые хотели атаковать цели на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были нейтрализованы в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы по московскому времени.
Так, ПВО сбила беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Калужской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, Воронежской и Тамбовской областями.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу утром сообщил, что силы ПВО уничтожили девять БПЛА над двумя муниципалитетами Калужской области. Пострадавших и разрушений нет.
В Тульской области опасность атаки БПЛА отменили только в 7.33. Губернатор Дмитрий Миляев с вечера пятницы сообщил о восьми сбитых над регионом БПЛА. Пострадавших в результате атаки, а также повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Также БПЛА были перехвачены над Волгоградской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Над Ростовской области в ходе отражения атаки ПВО сбила более двух десятков БПЛА в Таганроге и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском.
По словам губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Он подчеркнул, что на данный момент в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Губернатор Севастополя около двух часов ночи сообщил о семи сбитых БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Воздушная тревога была отменена в регионе в 5.44.
Наконец, дроны сегодня пытались атаковать Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин около четырех часов ночи сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.