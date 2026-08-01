Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске работник ломбарда украл деньги и украшения на 2,5 миллиона рублей

Он сбежал в другой регион.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске 19-летний сотрудник ограбил ломбард: об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сам ломбард находится на улице Солидарности: общая сумма ущерба, как заявило руководство ломбарда, составило более 2,5 миллионов рублей.

— На видео попал момент, как работник собрал в сумку золотые и серебряные украшения и забрал наличность из сейфа, после чего скрылся. Позднее, как выяснилось, он спешно покинул регион, — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

На данный момент, известно, что парень ранее был судим за аналогичные преступления.