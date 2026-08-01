Хинштейн: Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Курской области

«Также сегодня в Рыльскую ЦРБ обратилась раненая накануне женщина 1955 года рождения из села Благодатное Кореневского района. У неё ушиб колена, который она получила, убегая от дрона. Врачи будут наблюдать её амбулаторно», — написал глава области.