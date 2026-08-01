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Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области

Автобус, перевозивший сотрудников железорудного комбината, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата на территории Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"

По информации губернатора региона Евгения Балицкого, в результате инцидента один человек погиб. Всего в салоне транспортного средства находились 55 пассажиров и водитель.

«Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в заявлении главы региона.

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