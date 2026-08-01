Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области

По информации губернатора региона Евгения Балицкого, в результате инцидента один человек погиб. Всего в салоне транспортного средства находились 55 пассажиров и водитель.
«Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в заявлении главы региона.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше