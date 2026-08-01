При землетрясении в Италии пострадали более 20 человек

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 20 человек пострадали при землетрясении в Италии, сообщила служба гражданской обороны страны.
В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя. В Неаполе были зафиксированы незначительные повреждения зданий.
«В ходе заседания кризисного центра во главе с руководителем службы (гражданской обороны — ред.) Фабио Чичилиано была обновлена информация о числе пострадавших, теперь это 21 человек», — говорится в сообщении ведомства.
В службе гражданской обороны отметили, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в центре временного размещения в городе Поццуоли были организованы 185 спальных мест.
По данным газеты Corriere della Sera, речь идет о самых крупных сейсмических явлениях в данном районе за последние 40 лет.