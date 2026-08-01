В Новосибирские проверяют информацию о жестоком избиении мужчины

В городе Искитим Новосибирской области полицейские начали проверку по факту жестокого избиения мужчины двумя неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в ночь на 1 августа, субботу, в Подгорном микрорайоне. В Сети появился видеоролик, на котором двое людей жестоко избивают человека, лежащего на земле. Один из них наносил удары предметом, похожим на палку или дубинку. Свидетель утверждает, что мужчина был «зарезан».
Видеозапись попала в руки правоохранителей.
«По данному факту в МО МВД России “Искитимский” зарегистрирован материал проверки», — сообщило ведомство в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что подростки в масках избивали бездомных во Владимирской области и снимали на видео.
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