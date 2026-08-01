В Новосибирские проверяют информацию о жестоком избиении мужчины

Инцидент произошел в ночь на 1 августа, субботу, в Подгорном микрорайоне. В Сети появился видеоролик, на котором двое людей жестоко избивают человека, лежащего на земле. Один из них наносил удары предметом, похожим на палку или дубинку. Свидетель утверждает, что мужчина был «зарезан».