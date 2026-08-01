Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре БПЛА сбили над Воронежской областью

Беспилотники уничтожили над четырьмя районами региона.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью над четырьмя районами региона дежурные ПВО сбили четыре беспилотника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом утром субботы, 1 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона также оповестил жителей области об отбое режима опасности атаки БПЛА в 7:37 утра. Введен он был в 00:29 субботы.

По сводке Министерства обороны, за ночь по всей стране было уничтожено 274 беспилотника самолетного типа. Атакам подверглись 18 регионов: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион, Крым, Краснодарский край, Азовское и Черное моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше