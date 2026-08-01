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Задержанный за расправу над россиянами в Паттайе оказался серийным убийцей

Задержанный по делу об убийстве брата и сестры из Тюмени в Паттайе оказался серийным убийцей. По данным газеты Thairath, это 43-летний Тхана Киттхонг по кличке Понг, который уже не раз был судим.

На его счету — жизни как минимум пяти человек. В середине июня та же банда из четырёх человек напала на дом таиландской семьи. Тогда мотивом убийства была кража автомобиля.

Напомним, что в Таиланде задержан предполагаемый лидер преступной группы по делу об исчезновении 22-летней россиянки и её 17-летнего брата в Паттайе 26 июля после поездки на арендованном мотоцикле, который позже нашли разобранным и закопанным в лесу у кладбища. Камеры зафиксировали слежку за ними, а девушка перед исчезновением предупреждала родственницу о слежке. Главные подозреваемые — Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил, причём первый ранее судим за похищение детей, хранение оружия и покушение на убийство.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.