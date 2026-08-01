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Три человека погибли в ДТП с мотоциклом и мопедом в Бресте

В Бресте произошло смертельное ДТП с мотоциклом и мопедом.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли в ДТП с мотоциклом и мопедом в Бресте. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Авария случилась в пятницу, 31 июля, примерно в 22.30. Согласно предварительным данным, 40-летний брестчанин, находившийся за рулем мотоцикла Honda, ехал по улице Московской на выезд из Бресте и врезался в мопед Viper. Транспортное средство ехало в попутном направлении, за рулем находился 45-летний житель Брестского района.

«Оба водителя и 32-летняя женщина-пассажир мотоцикла погибли», — сообщили в МВД.

В Бресте произошло смертельное ДТП с мотоциклом и мопедом. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

На место аварии по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова приезжал временно исполняющий обязанности по должности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Тем временем в Минске водитель устроил массовое ДТП с шестью авто, потеряв сознание за рулем.

Ранее милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами: «Многие из них находились в голом виде при малолетних детях».

Кстати, синоптики сказали, какая погода будет в августе 2026 года в Беларуси: сначала 37-градусная жара, а затем — похолодание.