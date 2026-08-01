Три человека погибли в ДТП с мотоциклом и мопедом в Бресте. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Авария случилась в пятницу, 31 июля, примерно в 22.30. Согласно предварительным данным, 40-летний брестчанин, находившийся за рулем мотоцикла Honda, ехал по улице Московской на выезд из Бресте и врезался в мопед Viper. Транспортное средство ехало в попутном направлении, за рулем находился 45-летний житель Брестского района.
«Оба водителя и 32-летняя женщина-пассажир мотоцикла погибли», — сообщили в МВД.
В Бресте произошло смертельное ДТП с мотоциклом и мопедом. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
На место аварии по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова приезжал временно исполняющий обязанности по должности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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