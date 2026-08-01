Три человека погибли в ДТП с мотоциклом и мопедом в Бресте

Авария случилась в пятницу, 31 июля, примерно в 22.30. Согласно предварительным данным, 40-летний брестчанин, находившийся за рулем мотоцикла Honda, ехал по улице Московской на выезд из Бресте и врезался в мопед Viper. Транспортное средство ехало в попутном направлении, за рулем находился 45-летний житель Брестского района.