Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека утонули в Петербурге за сутки

Одного из них нашли в 50 метрах от берега.

В Санкт-Петербурге за сутки найдены утонувшими два человека. Об этом сообщает МЧС.

В Финском заливе погиб 26-летний мужчина. Как пишет Piter.tv, его тело нашли в 50 метрах от берега.

Ещё один молодой мужчина утонул в Орловском карьере.

Спасатели призывают граждан не пренебрегать мерами безопасности на воде.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше