Два человека утонули в Петербурге за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки найдены утонувшими два человека. Об этом сообщает МЧС.
В Финском заливе погиб 26-летний мужчина. Как пишет Piter.tv, его тело нашли в 50 метрах от берега.
Ещё один молодой мужчина утонул в Орловском карьере.
Спасатели призывают граждан не пренебрегать мерами безопасности на воде.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше