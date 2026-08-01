Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на юге Москвы. Авария произошла на улице Кантемировской. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно, в результате ДТП пострадал фельдшер. У обеих машин повреждена передняя часть.
Обстоятельства столкновения устанавливаются, передает Telegram-канал.
Автомобильная авария ранее произошла на Сущевском Валу в районе дома 46. Движение было затруднено на один километр, позднее движение восстановили.
До этого легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе у села Ознобишино в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека, им не потребовалась госпитализация. В районе ДТП было затруднено движение транспорта.