Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ввела ограничения на полеты в восьми аэропортах РФ

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели сразу в восьми российских аэропортах. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила Росавиация.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели сразу в восьми российских аэропортах. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила Росавиация.

Меры затронули воздушные гавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, передает Telegram-канал Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Жуковский. Эти меры были необходимы для гарантии безопасности перелетов.

В этот же день украинский беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание. Днем ранее пожар произошел в административном здании логистического центра в тверском поселке Элеватор после удара дронов Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше