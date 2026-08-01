Росавиация ввела ограничения на полеты в восьми аэропортах РФ

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели сразу в восьми российских аэропортах. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила Росавиация.
Меры затронули воздушные гавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, передает Telegram-канал Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Жуковский. Эти меры были необходимы для гарантии безопасности перелетов.
В этот же день украинский беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание. Днем ранее пожар произошел в административном здании логистического центра в тверском поселке Элеватор после удара дронов Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал.