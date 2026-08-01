Посольство России ожидает официальную информацию по делу об убийстве петербурженки в Сербии

Ранее сербский портал Telegraf сообщил, что тело гражданки России обнаружили в чемодане в районе Падинска-Скела на окраине Белграда. По данным издания, погибшей могла быть пропавшая 25 июля Людмила Туркова. Позднее МВД Сербии сообщило о задержании гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России. По версии следствия, преступление произошло утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего тело вывезли и спрятали в чемодане у канала Визель. Имя погибшей в официальном сообщении полиции не раскрывается.