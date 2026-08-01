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У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8

Подземные толчки зафиксированы в акватории Черного моря.

Источник: Новая Кубань

Вечером 30 июля у побережья Сочи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8. Информация об этом появилась на сайте единой геофизической службы РАН. Подземные толчки были зафиксированы в 19:47 по московскому времени. Эпицентр сейсмического события находился в Черном море на глубине 8 километров на удалении около 25 километров южнее города-курорта.

Как отметили очевидцы, колебания наиболее заметно ощущались в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус, особенно в многоэтажных домах.

Сейсмическая активность в районе Черноморского побережья Кавказа является характерным природным процессом для этого региона, который находится в зоне деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит. Большинство подобных землетрясений имеют небольшую магнитуду и не приводят к серьезным последствиям.