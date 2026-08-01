У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8

Вечером 30 июля у побережья Сочи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8. Информация об этом появилась на сайте единой геофизической службы РАН. Подземные толчки были зафиксированы в 19:47 по московскому времени. Эпицентр сейсмического события находился в Черном море на глубине 8 километров на удалении около 25 километров южнее города-курорта.