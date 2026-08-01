Полиция проверит мать после видео с ребёнком на краю парапета в Новороссийске

В Новороссийске полиция организовала проверку после обнаружения в соцсетях видеозаписи, на которой маленький ребёнок ползает по краю парапета многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации полиции, ребёнком ползал по парапету на высоте третьего этажа под присмотром матери.
В связи с опасным поведением женщины по отношению к несовершеннолетнему Управление МВД по Новороссийску назначило проведение проверки.
Правоохранители установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям матери ребёнка. По итогам будет принято процессуальное решение.