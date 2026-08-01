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В Нижнем Новгороде спасли 23-летнего мужчину, упавшего в Волгу

По предварительным данным, юноша был в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу два похожих ЧП произошли в Нижнем Новгороде минувшей ночью. Молодые нижегородцы прыгнули в реку, но, к счастью, все обошлось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, около двух часов ночи в районе «Стрелки» в Нижнем Новгороде произошёл инцидент на воде. По словам очевидцев, девушка прыгнула с бетонного парапета в реку. Спасатели на катере «Мастер 500» вместе с сотрудниками ПРПСО и экипажем катера «Вьюн» вытащили 20-летнюю девушку из воды и передали её медикам скорой помощи.

Через три часа похожий случай произошёл рядом с катером «Герой» — с парапета в воду прыгнул 23-летний мужчина. Его также спасли и передали сотрудникам полиции.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что сотрудники МЧС спасли женщину с острова под Канавинским мостом.

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