В Нижнем Новгороде спасли 23-летнего мужчину, упавшего в Волгу

Сразу два похожих ЧП произошли в Нижнем Новгороде минувшей ночью. Молодые нижегородцы прыгнули в реку, но, к счастью, все обошлось.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, около двух часов ночи в районе «Стрелки» в Нижнем Новгороде произошёл инцидент на воде. По словам очевидцев, девушка прыгнула с бетонного парапета в реку. Спасатели на катере «Мастер 500» вместе с сотрудниками ПРПСО и экипажем катера «Вьюн» вытащили 20-летнюю девушку из воды и передали её медикам скорой помощи.
Через три часа похожий случай произошёл рядом с катером «Герой» — с парапета в воду прыгнул 23-летний мужчина. Его также спасли и передали сотрудникам полиции.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что сотрудники МЧС спасли женщину с острова под Канавинским мостом.