В Нижнем Новгороде спасли 23-летнего мужчину, упавшего в Волгу

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, около двух часов ночи в районе «Стрелки» в Нижнем Новгороде произошёл инцидент на воде. По словам очевидцев, девушка прыгнула с бетонного парапета в реку. Спасатели на катере «Мастер 500» вместе с сотрудниками ПРПСО и экипажем катера «Вьюн» вытащили 20-летнюю девушку из воды и передали её медикам скорой помощи.