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В Челябинской области пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двухлетнего ребёнка

В Кизильском районе 84-летний водитель ВАЗ-21070 насмерть сбил двухлетнего мальчика, перебегавшего дорогу. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: ГАИ Челябинской области

Трагедия произошла накануне в 16:00 возле дома № 8 улице Советской в посёлке Гранитный.

— По предварительным данным, мальчик перебегал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказали в ГАИ. — От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

А в конце июля в Челябинске пьяный водитель Ford сбил 10-летнего школьника. Ребёнок получил тяжёлые травмы, в отношении водителя возбудили уголовное дело.