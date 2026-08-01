В Челябинской области пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двухлетнего ребёнка

Трагедия произошла накануне в 16:00 возле дома № 8 улице Советской в посёлке Гранитный.
— По предварительным данным, мальчик перебегал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказали в ГАИ. — От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.
А в конце июля в Челябинске пьяный водитель Ford сбил 10-летнего школьника. Ребёнок получил тяжёлые травмы, в отношении водителя возбудили уголовное дело.