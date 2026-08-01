ФСБ: В Рязанской и Вологодской областях задержали двух россиян за госизмену

По версии ФСБ, житель Рязанской области 1978 года рождения намеревался перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Для этого он связался с представителями украинской военной разведки через мессенджеры. Второго подозреваемого, 2001 года рождения, задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Как утверждает ведомство, он был завербован сотрудником СБУ и помогал искать людей для диверсий на объектах транспортной инфраструктуры региона.