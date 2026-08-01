ФСБ: В Рязанской и Вологодской областях задержали двух россиян за госизмену

ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух россиян, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По версии ФСБ, житель Рязанской области 1978 года рождения намеревался перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Для этого он связался с представителями украинской военной разведки через мессенджеры. Второго подозреваемого, 2001 года рождения, задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Как утверждает ведомство, он был завербован сотрудником СБУ и помогал искать людей для диверсий на объектах транспортной инфраструктуры региона.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Жителю Рязанской области вменяют сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, а жителю Вологодской области предъявлено подозрение в государственной измене. Оба фигуранта заключены под стражу.
В ФСБ напомнили, что человек, обвиняемый в государственной измене, может быть освобожден от ответственности, если своевременно помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России и в его действиях нет другого состава преступления. Также уголовная ответственность не наступает при добровольном и окончательном отказе от доведения преступления до конца, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике троих жителей, которые сотрудничали со спецслужбами Украины. Подозреваемые независимо друг от друга по заданиям ГУР Минобороны Украины, СБУ и СВР собирали и передавали информацию военного характера.