В Москве фельдшер пострадал при столкновении скорой помощи и иномарки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«По предварительным данным, около 07:50 мск на пересечении улиц Кантемировская и Деловая произошло столкновение двух транспортных средств, в результате ДТП один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
В оперативных службах ТАСС уточнили, что столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мазда», в результате травмы получил фельдшер.