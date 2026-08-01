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В Москве фельдшер пострадал при столкновении скорой помощи и иномарки

ДТП произошло на пересечении улиц Кантемировская и Деловая.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительным данным, около 07:50 мск на пересечении улиц Кантемировская и Деловая произошло столкновение двух транспортных средств, в результате ДТП один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мазда», в результате травмы получил фельдшер.