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В Челябинской области сошел с рельсов локомотив поезда

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области сошел с рельсов локомотив. ЧП произошло накануне днем. Сейчас транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, также проверяется исполнение правил безопасности движения и эксплуатации поезда.

— На стрелочном переводе подъездного пути ООО «Союзпищепром», примыкающего к железнодорожной станции Есаульская Южно-Уральской железной дороги, допущен сход локомотива двумя колесными парами без опрокидывания, — сообщили в официальном канале Уральской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

В результате схода локомотива никто не пострадал. Происшествие не повлияло на движение других поездов.