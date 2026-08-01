Задержанный за расправу над россиянами в Таиланде оказался серийным убийцей

Во время расследования подозреваемый и его сообщник признались, что вывезли тела погибших россиян и тайно захоронили их в лесистой местности недалеко от горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури. При обследовании указанного места полицейские обнаружили останки не только россиян, но и ещё трёх человек.