Задержанный за расправу над россиянами в Таиланде оказался серийным убийцей

В Таиланде задержанный по делу об убийстве брата и сестры из России оказался предполагаемым серийным убийцей. По данным местных СМИ, на счету 43-летнего гражданина Таиланда не менее пяти жертв.
Во время расследования подозреваемый и его сообщник признались, что вывезли тела погибших россиян и тайно захоронили их в лесистой местности недалеко от горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури. При обследовании указанного места полицейские обнаружили останки не только россиян, но и ещё трёх человек.
По информации тайских СМИ, эта же преступная группа ранее может быть причастна к нападению на дом местной семьи с целью угона автомобиля. Правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают возможную причастность задержанных к другим преступлениям.
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