Мотоцикл и скутер столкнулись под Брестом: погибли три человека

Следственным управлением УСК по Брестской области по факту смертельной аварии с тремя погибшими в Бресте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в Следственном комитете республики.