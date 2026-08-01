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Мотоцикл и скутер столкнулись под Брестом: погибли три человека

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Мотоцикл и скутер столкнулись под Брестом, в результате аварии погибли три человека, сообщили в Telegram-канале комитета судебных экспертиз Беларуси.

Источник: Telegram / Государственный комитет судебных экспертиз

«31 июля около 22:30 в Бресте на участке автодороги в направлении деревни Тельмы Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и скутера, повлекшее гибель трех человек», — говорится в сообщении.

Мотоциклом Honda управлял 40-летний водитель, при попытки обогнать скутер Viper, за рулем которого также был мужчина 40 лет, мотоциклист допустил с ним столкновение.

«Сила удара и последующее столкновение с металлическим барьерным ограждением, установленным между встречными потоками движения, привели к трагическим последствиям», — отметили в комитете.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель мотоцикла и его пассажир, а также водитель скутера.

Следственным управлением УСК по Брестской области по факту смертельной аварии с тремя погибшими в Бресте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в Следственном комитете республики.

На месте происшествия продолжают работать эксперты. В ходе осмотра места ДТП были изъяты вещественные доказательства для проведения экспертных исследований, в том числе, автотехнических экспертиз.