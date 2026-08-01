В Курской области за сутки сбили 130 украинских беспилотников

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 июля до 09.00 1 августа сбито 130 вражеских беспилотников различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».