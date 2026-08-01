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В Курской области за сутки сбили 130 украинских беспилотников

Хинштейн: В Курской области сбили 130 дронов ВСУ за сутки.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 1 авг — РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 130 украинских беспилотников различного типа, 93 раза ВСУ атаковали приграничье региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 июля до 09.00 1 августа сбито 130 вражеских беспилотников различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

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