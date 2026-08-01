ФСБ: в Вологодской и Рязанской областях задержаны двое россиян за госизмену

Житель Рязанской области — 1978 года рождения. Он, по версии следствия, планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против российской армии. Для этого он через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вышел на контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.