Жителей Спасского округа призывают к эвакуации из мест подтопления

139 миллилитров осадков вылилось на Спасский округ в первый день августа. Это гораздо больше месячной нормы. Сильно затопило Спасск-Дальний и близлежащие села. Вода залила частные дома, угодья, дороги. Мэр округа Олег Митрофанов находится в эпицентре стихии, призывает людей в зоне затопления, покинуть дома. Примгидромет прогнозирует ухудшение обстановки, особенно на юго-западе региона.
Жители частных подворий, стоящих близ рек Кулешовка, Спассовка вспоминают — тропический ливень ночью лил стеной, и казалось, этому не будет конца. Вода захватила несколько домов так стремительно, что люди едва успели опомниться, спасая вещи, технику.
«Наглядно видно, как сильно поднялся уровень реки. Вчера высоко на ветке цапля сидела, сегодня она еле маячит из-под воды. В районном центре затоплено несколько улиц, бурный потом смывает дороги, кюветы», — говорит жительница округа Анна Климович. «Там, где был остров — можно купаться», — пишут свидетели близ реки Славинка.
Месячная норма осадков для Спасска в разгар летних дождей — около 80 мм, при 139 мм последствий не избежать. Глава округа с раннего утра вместе с дорожниками, сотрудниками ГО и ЧС выехал к затопленным территориям.
«Нахожусь на реке Кулешовка, коллектор максимально переполнен, дамба едва сдерживает напор воды, спасая от окончательного затопления. Насосная станция откачивает воду. Просьба к жителям — не ждать чрезвычайной ситуации, не тянуть до ночи, а по максимуму каждому принять меры по эвакуации из дома. Вывезти все электробытовые приборы, по возможности поднять мебель, животных, уехать к родным, близким. Если ехать некуда, звонить 112 — спасатели помогут перебраться в пункты временного размещения», — обратился к народу Олег Митрофанов.
ПВР развернуты в Доме детского творчества в Спасске-Дальнем и в социально-культурном центре села Спасское. Глава округа заверил — службы работают в повышенном режиме, власти ситуацию контролируют. Пока дождь прекратился, но вода, стекающая с сопок, добавит проблем.
В Примгидромете прогнозируют новые ливни в ночь на 2 августа. Сильнее других пострадают юго-западные районы. Ожидается подъём рек до 1,5 метров на реках Уссури, на озере Ханка, в зоне риска — реки Малиновка, Ореховка, Илистая, Кулешовка, Одарка.
Обстановка в крае продолжает усложняться. По сообщению МЧС, более 3 тысяч домов остались без света в Ольгинском, Анучинском, Лазовском округах, городе Партизанске. В Хасанский округ направили группы спасателей.