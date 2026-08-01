Жителей Спасского округа призывают к эвакуации из мест подтопления

«Нахожусь на реке Кулешовка, коллектор максимально переполнен, дамба едва сдерживает напор воды, спасая от окончательного затопления. Насосная станция откачивает воду. Просьба к жителям — не ждать чрезвычайной ситуации, не тянуть до ночи, а по максимуму каждому принять меры по эвакуации из дома. Вывезти все электробытовые приборы, по возможности поднять мебель, животных, уехать к родным, близким. Если ехать некуда, звонить 112 — спасатели помогут перебраться в пункты временного размещения», — обратился к народу Олег Митрофанов.